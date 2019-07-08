الحكومة الفنلندية: نؤيد آلية "إنستيكس" وندرس الانضمام اليها

أفادت ​الحكومة​ الفنلندية بأن "​فنلندا​ تؤيد إنشاء آلية مشتركة للتسويات مع ​إيران​ "إنستيكس" وتقيّم شروط الانضمام إليها"، مؤكدةً أن "فنلندا تدعم "إنستيكس" الآلية المالية الخاصة التي أنشأتها ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​المملكة المتحدة​، وتقوم بتقييم الشروط للانضمام إليها"، لافتةً إلى أن "تنفيذ اتفاقية البرنامج النووي والحفاظ على التزام إيران، أمران مهمان".

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