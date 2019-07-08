الإليزيه: ماكرون سيوفد مبعوثا إلى إيران لتهدئة التوتر مع واشنطن

أعلن الإليزيه أن "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيوفد مستشاره مبعوثًا إلى ​إيران​ الثلثاء والأربعاء لتهدئة التوتر بين ​واشنطن​ وطهران".

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