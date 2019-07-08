قتيل و45 جريحا اثر زلزال في خوزستان بجنوب غرب إيران

أعلن رئيس "منظمة الإغاثة والإنقاذ" في إيران، مرتضى سليمي، "سقوط قتيل و45 جريحًا على الأقل، جراء زلزال بقوّة 5,7 درجات سُجّل في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران المحاذية للعراق".
ولفت مركز الزلازل الإيراني، إلى أنّ "مركز الزلزال حُدّد في مدينة مسجد سليمان في عمق 17 كلم في المحافظة". وقد سُجّلت سبع هزات ارتداديّة على الأقل اثر الزلزال، بلغت قوّة أشدّها 4,7 درجات.
وفي المدن والبلدات المجاورة لم تُسجل سوى تصدعات بسيطة في المباني، في حين تعطّلت الحركة في بعض الطرقات.
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