أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "موسكو تدعو الشركاء في الاتفاق حول برنامج إيران النووي إلى توحيد الجهود لإنقاذ الاتفاق، وإجراء اتصالات على المستوى الوزاري في حال الضرورة"، مشيرةً إلى أن "الجانب الروسي على قناعة بأن السبيل الوحيد للحفاظ على خطة الأعمال المشتركة الشاملة يكمن في تنفيذ كافة الأطراف المعنية لالتزاماتها بشكل كامل والعمل الجماعي المركز على التصدي للتحديات الآتية من الخارج".
ولفتت إلى "اننا ندعو الشركاء في خطة الأعمال المشتركة بحزم إلى توحيد الجهود لتحقيق الهدف المشترك من خلال تكثيف الجهود في الأطر المتفق عليها، بما في ذلك على المستوى الوزاري في حال الضرورة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا لا تستبعد اتصالات على مستوى الوزراء لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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