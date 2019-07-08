مصادر الحريري للـOTV: الحريري يرى أن على القضاء أن يأخذ مجراه بالتحقيق

أفادت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ للـOTV بأن "رئيس ​مجلس الوزراء​ عائد الاثنين مساء على أن يتوصل مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في إطار المسعى القائم لإيجاد حل للأزمة"، مشيرة إلى أن "الحريري يرى ان على ​القضاء​ أن يأخذ مجراه في التحقيق أولًا لتبيان مدى جواز إحالة القضية الى ​المجلس العدلي​ أو لا وفي حال دعا القضاء الى الإحالة لكل حادث حديث".

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