سليم عون: سننتهي من الموازنة في بحر الاسبوع القادم

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ الى ان هناك مواد تم تعليقها خلال مناقشة ​الموازنة​ في ​لجنة المال​ وهناك بدائل، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ غير مستعجل على يوم بالناقص او بالزائد بسبب التوتر السياسي الموجود بالبلد، وتقديري اننا سننتهي من الموازنة في بحر الاسبوع القادم.

واعتبر سليم عون في حديث تلفزيوني، ان ​المجلس النيابي​ اخذ اسبوعين اكثر بالبحث للبقاء على الجهة الامنة، ونحن في مكان ما مرتاحون بالتوازن المالي.