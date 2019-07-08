سليم عون: سننتهي من الموازنة في بحر الاسبوع القادم

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون الى ان هناك مواد تم تعليقها خلال مناقشة الموازنة في لجنة المال وهناك بدائل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري غير مستعجل على يوم بالناقص او بالزائد بسبب التوتر السياسي الموجود بالبلد، وتقديري اننا سننتهي من الموازنة في بحر الاسبوع القادم.
واعتبر سليم عون في حديث تلفزيوني، ان المجلس النيابي اخذ اسبوعين اكثر بالبحث للبقاء على الجهة الامنة، ونحن في مكان ما مرتاحون بالتوازن المالي.
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