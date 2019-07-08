هاشم: بعض المسؤولين يتحملون مسؤولية عدم اعتماد لغة العقل

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ أن "بعض المسؤولين يتحملون مسؤولية عدم اعتماد لغة العقل"، مشيراً الى ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أطلق صرخة حول أن ما حصل يعني الجميع".

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