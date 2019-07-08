NBN: الساعات المقبلة ستشهد لقاءات ثنائية وثلاثية للوصول الى تفاهمات بين كل الجهات

أكّدت قناة NBN، في نشرتها المسائية، أن "بين التصبيح وعدم التصريح أفكار تم تداولها في الصبحية الرئاسية التي جمعت ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بهدف توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن أحداث ​قبرشمون​ وفق المعادلة الثلاثية الأضلاع: ​سياسة​ وأمن وقضاء سعياً لفصل مسار عمل المؤسسات عن خارطة طريق التحقيقات وفق النتائج وبالتالي الوصول الى حل سريع للازمة القائمة. واستكمالًا لهذه المساعي التقى رئيس الجمهورية رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال ارسلان​ ووزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ في بعبدا، والساعات المقبلة ستشهد لقاءات ثنائية وثلاثية للوصول الى تفاهمات بين كل الجهات قبل الدعوة الى ​مجلس الوزراء​".

ولفتت الى أن "​الحزب التقدمي الاشتراكي​ بدوره بدأ مروحة اتصالات داخلية استهلّها اليوم في الصيفي حيث اكد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ أن خيار الاستقالة من الحكومة لا يزال مفتوحًا"، موضحة أن "ملف ​الموازنة​ كان اليوم مفتوحاً في اجتماع عقده وزير المال ​علي حسن خليل​ ورئيس لجنة المال النيابية النائب ​إبراهيم كنعان​ الذي أكد تذليل أغلبية العقد المتصلة بالمواد المعلقة في مشروع الموازنة مشيراً إلى إتجاه لانعقاد اللجنة غداً".

ورأت أن "إقليميًا، بقي تخفيض ​إيران​ لالتزاماتها في ​الاتفاق النووي​ العنوان الساخن وتصدر واجهة الأحداث. ولعل أبرز المواقف هو ما أعلنته إيران عن تجاوز نسبة 3.67 في المئة فيما لوحت أن نسبة العشرين بالمئة هي خيارات الخطوة الثالثة. وفي الإقليم أيضًا موقف بارز ولافت من الإمارات العربية التي قررت تعديل استراتيجيتها من الحرب إلى السلم وأعلنت عن سحب جنودها من اليمن وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية".