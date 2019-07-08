أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في حديث تلفزيوني له ان "هناك العديد من الحجوزات ألغيت من قبل السواح"، مشيراً الى ان "​تيار المستقبل​ جزء من التهدئة وليس جزء من الأزمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: تيار المستقبل جزء من التهدئة وليس جزء من الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.