مصادر للـOTV: الأمور تتجه نحو الحل لكن من غير المؤكد شكل هذا الحل

أوضحت مصادر متابعة للقاء ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، للـOTV أن "الجانبين وضعا بعضهما البعض بخلاصة المشاورات و​الاتصالات​ التي يجريانها للخروج من الأزمة السياسية التي طرأت بعد أحداث الجبل الأخيرة"، مشيرة إلى أن "الأمور تتجه نحو الحل لكن من غير المؤكد شكل هذا الحل"، متسائلة: "أهو إحالة الملف الى ​المجلس العدلي​ أم مصالحة درزية-درزية في ​قصر بعبدا​ أم أمور أخرى".

ولفتت المصادر إلى أن "الجميع بانتظار عودة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ من الخارج لدرس الملف أكثر فأكثر"، موضحة أن "حتى الساعة ما من موعد محدد لجلسة مجلس الوزراء".

ولم تنف المصادر اتصال الحريري بالرئيس عون وكذلك لم تؤكده، مبينة أن "معالجة الأزمة الأخيرة تسير بالتوازي مع المعالجتين الأمنية والقضائية".