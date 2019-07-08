علمت قناة الـ"MTV" انه "تم ​إخلاء سبيل​ أربعة من الموقوفين الثمانية بعد ثبوت عدم تورطهم في ​إطلاق النار​ في ​قبرشمون​ ليصبح عدد الموقوفين الذين ثبت تورطهم في إطلاق النار أربعة موقوفين اثنان منهم أساسيّان وجميعهم من مناصري الحزب "التقدمي الاشتراكي".

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: إخلاء سبيل 4 من الموقوفين الـ8 بعد ثبوت عدم تورطهم بحادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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