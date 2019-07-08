ايهاب حمادة: الدولة لا تمتلك اي جهوزية لمكافحة الحرائق وتجنب الكوارث

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة تعليقا على الحرائق في منطقة البقاع الشمالي، الى انه لا يوجد امكانيات الحد الادنى لمراكز الدفاع المدني في بعلبك الهرمل وهناك من يدفع عن هذه المراكز فواتير الماء والكهرباء.
واعتبر حمادة في حديث تلفزيوني، ان الدولة لا تمتلك اي جهوزية لمكافحة الحرائق وتجنب الكوارث، خصوصا ان الحرائق تشهدها مناطق جبلية سنويا لا تستطيع الاليات الوصول اليها.
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