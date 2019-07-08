ايهاب حمادة: الدولة لا تمتلك اي جهوزية لمكافحة الحرائق وتجنب الكوارث

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة تعليقا على الحرائق في ​منطقة البقاع​ الشمالي، الى انه لا يوجد امكانيات الحد الادنى لمراكز الدفاع المدني في ​بعلبك الهرمل​ وهناك من يدفع عن هذه المراكز فواتير الماء والكهرباء.

واعتبر حمادة في حديث تلفزيوني، ان الدولة لا تمتلك اي جهوزية ل​مكافحة الحرائق​ وتجنب الكوارث، خصوصا ان الحرائق تشهدها مناطق جبلية سنويا لا تستطيع الاليات الوصول اليها.