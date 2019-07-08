آلان عون: السلاح هو الذي سبب التشنج في السياحة وليس الخطاب السياسي

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في حديث تلفزيوني له أن "​السلاح​ هو الذي سبب التشنج في ​السياحة​ ورد الفعل وانعكس على السياسية"، مشيراً الى أنه "لا يحق لأحد وضع الخطاب السياسي مقابل تخويف الناس بالسلاح".

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