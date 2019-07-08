روكز: نشيد بإحالة وزير العدل ملف الرشاوى بالمدرسة الحربية الى التفتيش القضائي

أكّد عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا نشيد بإحالة وزير ​العدل​ ألبيرت سرحان الملف المتعلق بالرشاوى في ​المدرسة الحربية​ الى ​التفتيش القضائي​ نظراً لاهميته في ضمان شفافية واستقلالية ولمعان ونزاهة ​القضاء​ و​المؤسسة العسكرية​".

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