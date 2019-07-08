الصايغ: كنا ننتظر من باسيل ان يتحدث مع الخارج لتعزيز الحركة السياحية

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" ​فيصل الصايغ​ "اننا كنا ننتظر من وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ان يتحدث مع الخارج لتعزيز الحركة السياحية بدل الخطاب الذي يوتر الأجواء". في حديث تلفزيوني له، أوضح الصايغ أن "رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط كان في ​الكويت​ وكنا ندعو الكويتيين وال​لبنان​يين الى زيارة لبنان والمشاركة في الحركة السياحية".

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