افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ تقدمت بشكوى ادارية امام ​محافظ​ ​الجنوب​ بوجه (سامر.ش) صاحب مغسل للسيارات في منطقة ​البيسارية​ العقارية بسبب اقدامه على تحويل ​مياه الصرف الصحي​ و​المياه​ الآسنة والزيوت للمغسل التابع له الى قناة ري ​القاسمية​ وطلبت ختم المغسل المذكور بالشمع الاحمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مصلحة الليطاني تشتكي على صاحب مغسل بالبيسارية يحول المغسل الى قناة ري القاسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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