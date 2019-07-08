مصادر الديمقراطي لـ LBC: يجوز مساواة القاتل بالقتيل بحادثة قبرشمون

أكدت مصادر "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" لقناة "LBC" أنه "لا يجوز مساواة القاتل بالقتيل بحادثة ​قبرشمون​"، مشيرةً الى أنه "اذا كان هناك من اطلق النار هما رامي سلمان وسامر أبي فراج وهما في عداد الضحايا".

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