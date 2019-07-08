أبو فاعور: ننتظر الايجابيات لنرد عليها بايجابيات أكبر

أكّد وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​، في تصريح تلفزيوني، أن "ليس هناك قرارًا حاسمًا بالاستقالة ولكننا ننتظر كيفية تطور الأحداث"، مشيرًا أن "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يقومان بمسعى إيجابي ونتعامل بكل إيجابية مع هذا المسعى".

وشدد أبو فاعور على "أننا ننتظر الايجابيات لنرد عليها بايجابيات أكبر"، موضحًا ان "بري يقوم بمسعى ليجد حلًا سياسيًا على قاعدة استمرار ​القضاء​ بعمله"، مضيفًا: "لم يُطرح أمر إحالة ملف حادثة الجبل الى ​المجلس العدلي​"، مبينًا أن "الحريري رئيس ​حكومة​ ومتمسك بصلاحيته".