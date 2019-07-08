وكالة الطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة

أكدت وكالة الطاقة الذرية أن "​إيران​ تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة".

وكان قد اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي صباح أمس أن إيران ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووي، وسترفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه في الاتفاق النووي. وأوضح ان "مخزوننا من اليورانيوم المخصب سيتجاوز اعتبارا من اليوم نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي".

وشدد في مؤتمر صحفي على انه "مستمرون بالتزامتنا بالاتفاق لكن يجب ان يكون هناك في الجانب الأوروبي المقابل وفاء للعهود". وأى انه "هناك اوروبيون لم يلتزموا بقرارات واشنطن ومجلس حكام الطاقة الذرية يدركون اننا اعطينا فرصاً عديدة".