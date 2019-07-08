العثور على جثة رجل داخل سيارته عند مفرق كفردبيان

تم العثور على جثة المواطن د. ج. ك مواليد العام 1966 عصر اليوم، عند مفرق بلدة كفردبيان ​كسروان​، مصابا بطلق ناري في رأسه من بندقية صيد عيار 12 ملم داخل سيارته من نوع "رينو كليو" بيضاء اللون، وحضرت على الفور ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات، وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر ​الصليب الأحمر​ إلى مستشفى الحاج في ​عشقوت​.

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