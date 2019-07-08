شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من انتشار شركات توظيف وهمية عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التصدى لظاهرة انتشار شركات التوظيف الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة، وانعكاس هذا الأمر على الشباب بشكل عام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تداول الكثير من الأخبار والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن توفير فرص عمل وشركات توظيف وذلك بمقابل مادى كبير، لجذب الكثير من الشباب واستقطابهم، حيث يتم ملء ما يسمى باستمارة توظيف وترك البيانات لحين الاتصال بالشاب، ونظير ذلك يتم دفع مبلغ مالى ليس بالقليل وفى النهاية هذه الشركة لا يكون لها وجود سوى على صفحات التواصل فقط، وفى الغالب تكون مستأجرة لمكان حتى تأخذ طابع الجدية لدى المواطنين.

وأشار عضو البرلمان، أن هناك لجان لهذه الشركات تعمل على نشر "بوستاتهم" عبر صفحات السوشيال المختلفة لجذب الشباب وإيهامهم بأن الشركة حقيقية، مطالبا الشباب بتحرى الدقة فى الحصول على فرصة عمل والحصول على المعلومات من القنوات الرسمية، وعدم مشاركة "لينكات" قبل التأكد من صحتها من عدمه خاصة وأن هناك من يستغل هذا الأمر فى النصب على المواطنين.