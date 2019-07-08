شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان تطالب الحكومة بعرض إجراءات تحديث منظومة المواقف وساحات الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بعرض الإجراءات التى اتخذتها بهدف تحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار الرسمية وغير الرسمية على مستوى محافظات الجمهورية.

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تقديم بيان تفصيلي بالإيرادات المتحصلة والمصروفات بهذا الشأن، وذلك تمهيدا للوقوف على مدى ما تم تحقيقه من انجازات فى هذا الملف من خطوات من شأنها تقديم مستوى أفضل للخدمة والحفاظ على انتظام حركة السيارات وتمهيدا لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأشار وكيل اللجنة، إلى ان هناك عدد من الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة، وتتمثل فى ملف القمامة والمنظومة التى من المفترض أن تؤتى ثمارها، بالإضافة للأسواق العشوائية، والاحوزة العمرانية، والأحوزة العمرانية، والكوردونات خاصة فى القرى والنجوع والكفور، ثم ملف الخدمات والمرافق العامة وإعلانات الطرق.

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