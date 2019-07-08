شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على المادة 128 بنقابة المحامين حول اجتماعات الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب فى الجلسة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 128 من مشروع قانون نقابة المحامين، والمتعلقة بالاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية.

وجاء نص المادة كالتالى:

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، يتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.