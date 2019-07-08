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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون المحاماة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، الإثنين، وذلك بعد الموافقة علي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983فى مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ودعا رئيس النواب، أعضاء المجلس إلي الإلتزام بحضور الجلسة العامة المزمع عقدها غداً الثلاثاء، نظراً لمناقشة المجلس قرار رئيس الجمهورية بتجديد حالة الطوارىء الأمر الذي يتطلب الثلثين.
ومازح الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، النائب محمد عطا سليم في ختام الجلسة العامة بقوله : حد يحوش عني محمد عطا سليم، اسيبهم عليك".
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