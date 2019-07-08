شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: راكبين هامر وبى إم وعندهم بطاقات.. والتنقية مستمرة والتظلم مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين، أن تنقية بطاقات الدعم التموينية مُستمرة وأن باب التظلمات مفتوح، وأنه لا تغيير فى منظومة الدعم إلا بعد إجراء حوار مجتمعى مع البرلمان، وأنه لن يتم شطب أى بطاقة إلا بعد إرسال رسالة للمواطن، لافتا إلى أن هناك 60 ألف مواطن يمتلكون سيارات "بى إم دبليو" و"هامر" ولديهم بطاقات دعم تموينية.

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وطالبت الوزارة أعضاء مجلس النواب بدعم الوزارة فى التوجه نحو استهداف الفئات الأكثر احتياجا لتوجيه أموال الدعم لهم وإرسال رسالة جيدة دون زيادة العبء على الموازنة لاعامة للدولة، مؤكدا أنه لا يمكن استثناء محافظات دون أخرى فى معيار استهلاك الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل فى التظلمات، وعدم التزام عدد من بقالى التموين بوضع قائمة أسعار للسلع التموينية، وعدم صرف السلع التموينية وذلك لإصدار فواتير استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كليو وات شهرياً.