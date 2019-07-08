شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تكليف مجلس نقابة المحامين بتنقية الجداول خلال 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على استحداث مادة جديدة بمشروع قانون المحاماة، تقدم بها النائب أحمد حلمى الشريف، بعد الانتهاء من الموافقة على مواد القانون.

يقضى النص بمنح مجلس النقابة الحالي، صلاحيات تنفيذ تنفيذ أحكام القانون الجديد.

وجاء نص المادة كالتالى : يتولى مجلس النقابة الحالي، تنفيذ أحكام ماجاء بذلك القانون من أحكام وتنقية جداول القيد، وذلك خلال مدة ست شهور تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية، أو حتى الانتهاء من تنقية جداول القيد بالنقابة، إيهما أقرب.