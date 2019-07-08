شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على 7 اختصاصات لمجلس نقابة المحامين فى القانون الجديد..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب على المادة 143 من مشروع قانون نقابة المحامين، الخاصة بصلاحيات مجلس النقابة، وذلك فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال.
ويستعرض ”الخليج 365” نص المادة على النحو التالى :
يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة، وتحقيق أهدافها ويكون لها بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي:
1- وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
2- تحديد أعداد المقبولين في الجدول العام خلال كل عام وعند زيادة أعداد المتقدمين فيتم قبول الأعلى في الدرجة العلمية ثم الأعلى تقديراً ثم الأقدم تخرجاً وسناً.3- قبول العضوية في إتحادات المحامين الدولية والإقليمية أو الانسحاب منها.
4- إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها.5- وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
6- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.7- أعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.
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