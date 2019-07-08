شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط حقوقى قطرى يعلن عرض انتهاكات تميم أمام البرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناشط الحقوقى القطرى، جابر الكحلة المرى، طرح ملف انتهاكات حكومة قطر لحقوق الإنسان داخل أروقة البرلمان الأوروبى خلال الأيام المقبلة. وقال الناشط الحقوقى القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": بشرى و إنجاز جديد ، سوف يطرح انتهاك حكومة قطر لحقوق الإنسان و خصوصاً حقوق المرأة والطفل في أروقة برلمان أوروبى مع مجموعة من البرلمانيين. Advertisements وتابع جابر المرى: "سوف أصرح باسم البرلمان ولن اصرح بأسماء البرلمانيين لضمان إيقاف محاولات التأثير عليهم من قبل الأخريين". وشن الناشط الحقوقى القطرى، هجوما عنيفا على عزمى بشارة مستشار تميم بن حمد قائلا: "من أروقة الكنيست الإسرائيلي إلى الديوان الأميري قطر كمستشار للأمير الطائش، فهل لديه إمكانيات لا يملكها القطريين أم انه مشرف على هيمنة الصهاينة على موطني وإدارة الخراب العربى لتوسعة حدود اسرائيل مستقبلاً، خاب وخاب من عمل معه ومن أتى به".

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