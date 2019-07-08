شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس يكشف فساد حكومة "تميم": أغلقت الطرق الجديدة أمام القطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فضيحة غلق الطرق الجديدة فى قطر، حجم الفساد الذى ينتاب الحكومة القطرية، حيث ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أنه فى تأكيد جديد يكشف إفلاس النظام القطرى وعدم قدرته على تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية لبلاده، بعدما أغرق شعبه بالأكاذيب والأباطيل، فى محاولة لبيع الوهم للشعب المغلوب على أمره، إذ كشفت تقارير أبرزتها أبواق تميم العار عن إغلاق طرق كانت قد افتتحتها حكومة الدوحة منذ أشهر قليلة.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن فشل مشروعات الطرق، أعاد فتح ملف فساد نظام تميم، إذ قررت هيئة الأشغال العامة "أشغال" إعادة إغلاق عدد منها بعد فترة قصيرة من افتتاحها، إثر ظهور عيوب فنية بعد أقل من عام على تنفيذها، حيث استغرقت أشهر طويلة فى تطويرها جراء الأمطار والأجواء الحارة.

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ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أن إغلاق الطرق بشكل مفاجئ تسبب أيضا فى إرباك حركة المرور، حيث واجهت الدوحة ازدحاما خانقا خصوصا فى فترة الذروة، ما ضاعف الضغوط على قائدى السيارات والسكان رغم موسم الإجازات، حيث تزايدت الانتقادات الموجهة لحكومة تميم العار والشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية مؤخرا نتيجة للعيوب الفنية التى أظهرها الاستخدام لعدد من الطرق الجديدة سواء السريعة أو الرئيسية أو حتى الداخلية منها، وهو ما أجبر عصابة الحمدين على تدارك الأمر سريعا وإعادة إغلاقها من جديد ولفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر.

وتابع الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه يرفض الكثير من المواطنين فكرة إعادة إغلاق الطرق نتيجة ظهور العيوب بها بعد الافتتاح بوقت قليل، مؤكدين أن رواد تلك الطرق والسكان المحيطين بها تكبدوا العناء على مدى سنوات من أجل إنجازها لينعموا باستخدامها وليس من أجل إعادة إغلاقها مجددا.