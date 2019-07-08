شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يأمر بالتحفظ على هاتف نائب لتصويره لقطات من الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالتحفظ على هاتف النائب محمد عطا سليم، بعدما شاهده يقوم بتصوير لقطات من جلسة البرلمان المنعقدة الآن لمناقشة قانون نقابة المحامين، أثناء الخلافات على عدد من المواد.

وأضاف "عبد العال" فى كلمة وجهها للنائب: "لا تصور الجلسة بالطريقة اللى أنت عاوزها، هناك تقاليد معينة".

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ثم وجه الدكتور على عبد العال حديثه لنواب "25-30": "أنا بمنح الجميع فرصة الحديث، لكن التصرفات اللى انتوا بتعملوها بتجبرنى على تطبيق اللائحة، أنا مش عاوز أخرج أى نائب من القاعة، لكن لو استمريتوا فى كده هاخد تصويت على إخراجكم من الجلسة، القانون هيمر هيمر، خلونا حريصين على الدقة".

ووافق البرلمان على المادة 103 "مستحدثة من اللجنة"، بنصها: "تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين".