الأول في مصر.. إنشاء مركز "الطب الدقيق" بجامعة الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن بدء إنشاء أول مركز للطب الدقيق في مصر بالتعاون مع المراكز العالمية المماثلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي، عقد اليوم الاثنين، لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مركز جامعة الإسكندرية للطب الدقيق، وتحديد مهامه وأهدافه.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن جامعة الإسكندرية تمتلك من الموارد البشرية والبنية البحثية والمعلوماتية ما يجعلها مؤهلة للريادة في هذا المجال على مستوى مصر والمنطقة بأسرها.

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من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، أن المركز يهدف للتعامل مع الطب العلاجي بلغة تعتمد على الدراسات الجينية ومستوى الخلايا.

وأضاف عميد كلية الطب، أن جامعة الإسكندرية تسعى لمواكبة ما يحدث من تغيرات جذرية في مجال تشخيص وعلاج الكثير من الأمراض الشائعة والمستعصية.

وقدم الدكتور محمود الزلباني، الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، خلال الاجتماع عرضا علميا تفصيليا لمفهوم الطب التدقيقي أو الدقيق "الشخصي" وأحدث ما وصل إليه العالم في هذا الاتجاه.

وعرض "الزلباني" خارطة طريق لبدء إنشاء المركز من خلال عرض تقديمي يشرح الاستراتيجيات والأهداف المتوقعة لإنشاء المركز باستخدام الطب الشخصي في علاج المرضى، ما يساهم في التوصل إلى نوع الأدوية بشكل أفضل وتشخيص أكثر دقة.