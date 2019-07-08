لمخالفتها قوائم الأسعار.. 205 محاضر للمطاعم في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة العامة للسياحة في الإسكندرية، 40 حملة للتفتيش على المطاعم والكافيتريات، خلال شهري مايو ويونيو، لضبط الأسعار خلال موسم الصيف.

من جانبه، قال محمد سعد، مدير إدارة السياحة بالإسكندرية، إن الحملات أسفرت عن تحرير 205 محاضر لكافيتريات ومطاعم مخالفة بمختلف أحياء المدينة.

وأوضح "سعد"، في تصريح له، اليوم الاثنين، أن المخالفات شملت البيع بأزيد من الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وعدم وجود ترخيص للمنشأة أو عدم إعلان قائمة الأسعار في مكان واضح للجمهور.

وأضاف مدير إدارة السياحة، أن 157 منشأة قامت عقب الحملات باعتماد قوائم الأسعار بالإدارة العامة للسياحة مقابل دفع مبالغ بلغت 53 ألف جنيه.