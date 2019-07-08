الجيش اليمني: إسقاط طائرة استطلاع حوثية غربي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت"، إن قوات الجيش أسقطت طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة".

واوضح الموقع، أن الطائرة المسيّرة كانت تحاول تنفيذ مهمة استطلاعية على مواقع الجيش شرقي مدينة الدريهمي "وتبيّن بعد فحص حطام الطائرة التي تم اسقاطها في "كُويع"، أنها إيرانية الصنع".

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في سياق متصل، ذكر موقع الجيش أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت اليوم، تجمعات وتعزيزات قتالية لميلشيا الحوثي في منطقة عويش بالرييي وحمك غرب مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وطال القصف الجوي آليات قتالية لميلشيا الحوثي الانقلابية، كانت في طريقها لمواقعها، حسبما أفاد الموقع.

وذكر موقع الجيش أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية لهم.

وتشهد أجزاء من محافظة الضالع معارك متقطعة بين الطرفين منذ أشهر، مخلفة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين، فضلاً عن سقوط مدنيين.