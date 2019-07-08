صرحت سفارة بوليفيا لدى موسكو، اليوم الاثنين، أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، سيقوم بزيارة لروسيا في 11 يوليو الجاري.
وذكرت السفارة - في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الزيارة ستتم في 11
يوليو، دون أن تفصح عن جدول أعمال موراليس خلال رحلته إلى العاصمة الروسية، مُشيرة إلى أن الأمر لا يزال في طور المناقشة والتداول.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس المقبل.. رئيس بوليفيا يزور روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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