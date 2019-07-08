الخميس المقبل.. رئيس بوليفيا يزور روسيا

صرحت سفارة بوليفيا لدى موسكو، اليوم الاثنين، أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، سيقوم بزيارة لروسيا في 11 يوليو الجاري.

وذكرت السفارة - في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الزيارة ستتم في 11

يوليو، دون أن تفصح عن جدول أعمال موراليس خلال رحلته إلى العاصمة الروسية، مُشيرة إلى أن الأمر لا يزال في طور المناقشة والتداول.