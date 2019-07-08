الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تجاوز إيران حدود تخصيب اليورانيوم

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، عن أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015.
وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67 %".
وكانت طهران قد أعلنت الاثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5 في المئة على الأقل، ردا علىإعادة فرض عقوبات أميركية عليها.
ودعا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.
وكانت طهران قد كسرت في وقت سابق حدا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وتطالب إيران أوروبا بالتوصل إلى طريقة لمساعدتها على بيع نفطها الخام في الخارج، وتجاوز العقوبات الأميركية، حيث ترى
ويأتي ذلك وسط تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة التي حذرت إيران من المضي قدما في تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها ضمن الاتفاق النووي.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إن "على إيران أن تكون حذرة، لأنّها تقوم بالتخصيب لسببٍ واحد، ولن أقول ما هو هذا السبب. لكنّه ليس جيّدًا. من الأفضل أن يكونوا حذرين".
واتفاق فيينا وقع في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.
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