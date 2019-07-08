الأربعاء.. انطلاق المؤتمرالعربي الـ11 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني بتونس

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأربعاء القادم، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني.

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلًا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عدداً من القضايا الهامة من بينها: مفردات نموذجية للبرامج الخاصة بالثقافة الأمنية في مختلف

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المراحل التعليمية.

وسيستعرض المؤتمر آراء الدول الأعضاء بشأن إنشاء اتحاد عربي يضم أكاديميات الشرطة ومعاهد التدريب الأمني بالدول العربية، كما سيستعرض نتائج أعمال ورشة عمل للنظر في وضع رؤية استراتيجية للتدريب الأمني.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.