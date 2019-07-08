إضراب 7 أسرى فلسطينيين عن الطعام في السجون الإسرائيلية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن سبعة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بينهم فتاة أضربوا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم إداريا.
وأضاف النادي في بيان له: "أقدم الأسرى المضربين عن الطعام هما الأسيران جعفر عز الدين (48 عاما) وإحسان عثمان (21 عاما) حيث يواصلان الإضرابمنذ 23 يوما وسط ظروف صحية صعبة يواجهانها داخل الزنازين".
وأوضح النادي في بيانه أن " آخر من انضم للإضراب عن الطعام الأسيرة فداء دعمس (25 عاما) وذلك يوم أمس".
وقال النادي إن فداء "اعتقلت في
وذكرت وكالة "رويترز"، أن إسرائيل تستخدم قانونا بريطانيا قديما يتيح لها احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة بدعوى وجود ملف سري للمعتقل لمدة تتراوح بين شهرين وستة قابلة للتجديد.
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