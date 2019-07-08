رواندا: إطلاق منطقة التجارة الحرة إنجاز مهم

أكد رئيس رواندا بول كاجامي أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية رسميًا خلال القمة الاستثنائية الأفريقية الـ 12 التي استضافتها نيامي عاصمة النيجر أمس يشكل إنجازًا مهمًا للقارة والاتحاد الإفريقي.

وأضاف رئيس رواندا -في تصريح اليوم الاثنين- أنه يتفق بشكل كامل مع ما جاء بتقرير رئيس النيجر محمدو ايسوفو بشأن كيفية دفع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية إلى الأمام، داعيًا

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إلى توفير المزيد من التسهيلات وتبسيط أنظمة التجارة المطبقة على المتعاملين بالتجارة عبر الحدود.



وأشار إلى أن "مهمتنا الحالية تتمثل في إنهاء المفاوضات وإقرار الأدوات التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية في توقيتات محددة"، موجهًا التهنئة إلى جمهورية غانا على اختيارها مقرًا لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال

قمة نيامي الاستثنائية.



كان زعماء الدول الأفريقية قد أطلقوا رسميًا بنيامي منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تعد الأكبر على مستوى العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995 حيث تضم 54 دولة بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 4ر3 تريليون دولار.



وتسهم منطقة التجارة الحرة القارية في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 17 في المائة إلى 60 في المائة بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية.