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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن ايران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم مع الدول العظمى في 2015.

وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%".

وكانت طهران أعلنت الاثنين أنها بدأت تخصيب اليورانيوم ب4,5% على الأقل ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها.


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