قائد التحالف: نسعى لحماية اليمنيين من التمدد الإيراني وتحيق التنمية

بعد ذلك ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، كلمة عبر فيها عن شكره لقائد القوات المشتركة، على تنظيم هذه الورشة المهمة حول دور العمليات المدنية والعسكرية لدعم الأنشطة الاغاثية والإنسانية، مؤكداً أن الورشة تأتي للدفع قدماً بعجلة الاستقرار لتحقيق الأمن والسلام لليمن الشقيق، مثنياً على القائمين في تنظيم هذه الورشة والإعداد المميز لها. كما رحب آل جابر بجميع الوكالات التنموية في الدول الصديقة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والأشقاء في دلة الإمارات العربية المتحدة ووكالات الأممية ممثلة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية والمهتمين بالشأن اليمني، مبيناً أن الورشة ستفتح مجالا أكبر لطرح الرؤى التي من شأنها الرفع من المستوى التنسيقي بين مختلف المنظمات العاملة في الداخل اليمني. وأضاف أن المملكة ومن منطلق دوها الريادي في المنطقة وشعورها الإنساني نحو الأشقاء في اليمن سعت إلى مد يد العون للأشقاء في اليمن. يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل والندوات التي تنظمها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وتستمر ثلاثة أيام.
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