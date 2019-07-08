"الطاقة الذرية": إيران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين، أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من تلك المرخص لها بها بموجب الاتفاق المبرم في 2015.

وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان، إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو، من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3.67%".

وكانت طهران أعلنت الاثنين أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4.5% على الأقل رداً على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها.

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وكان الاتحاد الأوروبي دعا اليوم الاثنين، إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.

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وقالت الناطقة باسم الدبلوماسية الأوروبية مايا كوسيانسيتش "نحض إيران بقوة على وقف أنشطتها التي تتعارض مع التزاماتها الواردة في إطار" الاتفاق النووي "والعودة عنها" مضيفة أن الاتحاد الأوروبي "قلق جداً" ازاء ما أعلنته إيران في نهاية الأسبوع.