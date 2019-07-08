مايك بنس يحذر إيران من فهم ضبط النفس بأنه "ضعف أميركي"

حذّر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الاثنين، إيران من فهم ضبط النفس بأنه ضعف للعزم الأميركي.

وقال بنس في تصريحات معدة سلفاً، أن "الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ولا تسعى للحرب"، لكنه أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "مستعدة لحماية المصالح الأميركية والأميركيين".

اقرأ أيضاً... الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى "وقف" تخصيب اليورانيوم

ونُقل عن بنس قوله في الكلمة المقرر أن يلقيها خلال مؤتمر، أن "الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران. نحن نرغب في الحوار. نحن مستعدون للإنصات. لكن أميركا لن تتراجع".