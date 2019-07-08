إنشاء مطار خاص للحج والعمرة في مكة

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، تخصيص أرض لمطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية، الذي يعد امتداداً للمدينة المقدسة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، ويرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحسب الحساب الرسمي لمنطقة مكة على "تويتر".
الأمير إن "مشروع الفيصلية سيضم كذلك مبان للإدارات الحكومية، وسيتم استخدام التقنية الحديثة في مشروع الفيصلية، لتكون النواة لمكة المكرمة كمدينة ذكية في عالم ذكي، والدعوة مقدمة لكل الشركات للمساهمة في تطوير المشروع".
#شاهد🎥— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 8, 2019
أمير مكة #خالد_الفيصل
يُعلن عن تخصيص أرض لمطار للحج والعمرة في #مشروع_الفيصلية
بالتعاون مع هيئة الطيران المدني ويرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي#إمارة_مكة pic.twitter.com/lhf3HCvg7Z
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