"التحالف" يحبط محاولة إرهابية لميليشيات الحوثي لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر

صرّح المتحدث الرسمي لقوات "تحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي صباح هذا اليوم، تمكنت القوات البحرية للتحالف من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر، بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع "blue fish".

وأضاف المالكي أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره.

وشدّد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، يعدّ عملاً إرهابياً خطيراً، مؤكداً أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيات الحوثية.

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