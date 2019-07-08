كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ثلاثة افراد فيما أحبطت الشرطة الصومالية الهجوم في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة وأصيب خمسة آخرون بعد انفجار سيارة محملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش أمنية في مقديشو اليوم الاثنين.

وقال ضابط أمن أكد الحادث إن مقاتلي الشباب والشرطي قُتلا خلال المواجهة عندما حاولت سيارة محملة بجهاز متفجر يدوي الصنع المرور بالقوة عبر نقطة تفتيش أمنية ولكن أُحبطت.

وقال ضابط شرطة ايضًا طلب عدم نشر اسمه "انفجرت السيارة المحملة بالمتفجرات بعد أن اعترضها ضباط الأمن الذين يحرسون نقطة التفتيش في منطقة قريبة من مستشفى أردوغان في منطقة هودان."

و أضاف الضابط إن الانتحاري فجره بعد منعه من المرور عبر نقطة التفتيش، مما ألحق أضرارا ببعض المباني المجاورة.

حيث أخرج الجيش الوطني الصومالي بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال حركة الشباب من مقديشو، لكن المجموعة لا تزال قادرة على شن هجمات، واستهداف المنشآت الحكومية والفنادق والمطاعم والأماكن العامة.

