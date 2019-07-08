كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا تطلق استراتيجية لاستعادة تقلص عدد سكان بونغو الجبلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت كينيا اليوم الاثنين إستراتيجية شاملة لاستعادة سكان بونغو الجبلية وسط خطر الانقراض المرتبط بسرقة الأملاك، وفقدان الموائل، والأمراض، والهجوم من قبل الحيوانات المفترسة الكبيرة.

وقال نجيب بالالا، أمين مجلس الوزراء للسياحة والحياة البرية، إن خطة الإنعاش والعمل الوطنية لبونجو الجبال التي تغطي 2019 إلى 2023 ستوجه حماية الأنواع البارزة التي تعيش في أبراج المياه الرئيسية في كينيا.

وقال بالالا "إن تنفيذ هذه الخطة سيكون لحظة حاسمة في الحفاظ على الأنواع الفرعية من بونجو الجبلية الموجودة في كينيا فقط".

وأضاف "سيضمن ذلك ازدهار سكان بونغو الجبال في النظم البيئية للجبال المنتشرة في جميع أنحاء هذا البلد".

وقال إن كينيا تهدف إلى رفع عدد سكان بونغو الجبلية في البرية من 100 إلى 730 الحالي في السنوات ال 50 المقبلة من خلال تعزيز المراقبة والحفظ بقيادة المجتمع.

حيث أبرمت وزارة السياحة والحياة البرية في كينيا شراكة مع لوبي الحفاظ على الطبيعة، وهي منظمة الحفاظ على الحياة الجبلية في كينيا، لتنفيذ استراتيجية مدتها أربع سنوات لاستعادة سكان بونغو الجبلية من خلال التكاثر وتعزيز حماية موائلهم.

Advertisements

وقالت سوزان كويش، السكرتيرة الرئيسية في وزارة الحياة البرية في الولاية، إن الحكومة ستستفيد من التشريعات التقدمية والبحث العلمي والشراكات لاستعادة سكان بونغو الجبلية الموجودة في أبراج المياه في جبل كينيا وأبرداريس وماو وإيبورو.

وقال كويش "إن تنفيذ إستراتيجية استعادة بونغو الجبلية يركز على فرض الأمن واستخدام العلم لتربية قطيع إضافي وإشراك المجتمعات المحلية لحماية بيئتها".

حيث تم وصف البونجو الجبلي الذي بلغ عدد سكانه في كينيا 500 شخص في سبعينيات القرن العشرين على أنه مؤلف من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

وقالت مارغريت مباكا، وهي أمينة لمؤسسة جبل كينيا للحياة الفطرية، إن الحفاظ على بونغو الجبال سيكون له تأثير إيجابي على السياحة وسبل العيش الريفية.

و أضافت مباكا: "إن بونغو الجبل جزء من تراثنا وهناك حاجة لتعزيز الحفاظ على بيئتها التي تعد مساهمتها في تنوعنا البيولوجي والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي هائلة".

