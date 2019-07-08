كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تشيد بالإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشادت الصين اليوم الاثنين بالانطلاق الرسمى للمرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، مؤكدة ان هذه الخطوة تضخ قوة قوية للتعددية والتجارة الحرة.

حيث أطلق القادة الأفارقة يوم الأحد رسميا المرحلة التشغيلية لاتفاقية اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا في نيامي، عاصمة النيجر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ "كصديق جيد وشريك جيد وشقيق جيد للدول الأفريقية، ترحب ترحيبا حارا بالإطلاق الرسمي للمرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا"، ووصفها بأنها "علامة فارقة" في التكامل الاقتصادي في إفريقيا. معالجة.

وقال قنغ فى مؤتمر صحفى ان هذه الخطوة توضح ان الدول الافريقية مصممة على تحقيق الانتعاش من خلال الوحدة.

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وعلى خلفية حالة عدم اليقين المتزايدة في الوضع العالمي، فإن المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تضخ قوة قوية لحماية تعددية الأطراف والتجارة الحرة وكذلك بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

وقال المتحدث ان هذه الخطوة تفتح ايضا اساسا جديدا للتعاون بين الصين وافريقيا، واكد ان الصين ستواصل العمل مع افريقيا للتنفيذ الكامل لنتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الافريقي التي عقدت في سبتمبر الماضي.

وقال قنغ إن الصين ترغب في التوفيق بين التعاون الثنائي "الحزام والطريق" وبناء اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا، فضلًا عن توفير دعم أكبر لأفريقيا لتعزيز الترابط وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى التجارة.

ووفقًا للاتحاد الأفريقي، فإن "اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا الحرة" قد أرست الأساس "لما يمكن أن يكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من قبل عدد من الدول المشاركة، والتي تغطي أكثر من 1.2 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ 2.5 تريليون دولار أمريكي.

