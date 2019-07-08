كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد القتلى إلى 12 في انفجار خط أنابيب نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول اليوم الاثنين ان عدد القتلى في انفجار خط انابيب في ايجيجون بضاحية لاجوس المركز الاقتصادي لنيجيريا ارتفع الى 12.

حيث وقعت المأساة يوم الخميس الماضي بعد محاولة بعض المخربين الهرب بواسطة ناقلة استخدموها لسرقة المنتجات البترولية من خط أنابيب المنتجات البترولية.

وتم تأكيد مقتل شخصين في وقت سابق.

كما صرح تيتيلايو جونكالفز، السكرتير الدائم بوزارة الصحة بالولاية، للصحفيين في لاغوس بأن 10 ضحايا آخرين من انفجار خط أنابيب إيجيجون يوم الخميس لقوا حتفهم في المستشفيات بسبب الحروق الشديدة والعالية التي أصيبت بها الجحيم.

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وقال: "لسوء الحظ، نظرًا لارتفاع درجة الحروق التي عانى منها هؤلاء الضحايا والتي بلغت 100 في المائة تقريبًا، فقدنا عشرة منهم".

كما أكد أن الناجين يتلقون رعاية كافية وعالية الجودة في المنشآت الحكومية المعينة مجانًا.

وطبقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد تم إحراق المركبات والمنازل والممتلكات التي تقدر قيمتها بملايين نيرة في انفجار خط الأنابيب.

وكثيرًا ما يتم الإبلاغ عن تخريب خطوط أنابيب النفط في نيجيريا، ويعزى التخريب إلى نقص الوظائف والفقر.

