كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5% اليوم الاثنين، وفقاً لما أفاد به المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندى.

وقال كمالوندي: "مستوى تخصيب اليورانيوم في البلاد بلغ منذ صباح اليوم نحو 4.5%" وأوضح أن المستوى الحالي يلبي حاجة مفاعلات الطاقة في البلاد من انتاج الوقود، حسبما ذكرت وكالة أنباء (إرنا) الرسمية.

وأوضح أنه "لانتاج الوقود الذي تحتاجه مفاعلات الطاقة يتم استخدام مستويات عديدة من التخصيب تبلغ ذورتها عند 5% أو أقل من ذلك".

Advertisements

وأكد كمالوندي أن "تحديد مستوى التخصيب بشكل دقيق مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت إيران قد توصلت مع القوى الست الكبرى (فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة) إلى اتفاق تاريخي عام 2015، وافقت طهران بموجبه على الحد من برنامجها النووي لكي لا تكون قادرة على تطوير قنبلة ذرية على المدى القصير، مقابل تسهيلات اقتصادية وتجارية.

وفي عام 2018 قررت الولايات المتحدة الانسحاب من هذا الاتفاق ومنذ ذلك الحين تقوم بفرض عقوبات على إيران.

وقررت إيران في 8 مايو الماضي إيقاف التزامها ببعض الوعود النووية وذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وبسبب أيضا فشل الأطراف الأخرى في الاتفاق على مواجهة العقوبات الأمريكية.