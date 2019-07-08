كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثي وحزب الله..علاقات إرهابية وطيدة لتخريب اليمن (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع مليشيات الحوثي الإرهابية علاقات وطيدة، وطدتها زعيمتهم الكبرى طهران، في سبيل تخريب وتدمير اليمن، عبر السلاح الذي يتم تسهيله لإيصاله لأيدي الحوثيين بسهولة، عبر العديد من المنافذ والطرق.

دعم ومساندة

ونظرا للعلاقات الوطيدة تلك، تعمل مليشيا الحوثي على دعم ومساندة حزب الله الإرهابي، من خلال مواصلتها عمليات النهب في صنعاء لصالح حزب الله الارهابي باسم تبرعات.

132 ألف دولار

وذكرت إذاعة سام إف إم التابع للجماعة الحوثية أنها جمعت لحزب الله أكثر من 73 مليون ريال يمني، أي ما يعادل 132 ألف دولار، تدفع هذه المبالغ الطائلة لدعم حزب الله الإرهابي في تدميره للمنطقة وقتال الشعب العربي لصالح خطط إيران التوسعية.

امتناع عن صرف الرواتب

ويأتي هذا في الوقت الذي ترفض الجماعة صرف الرواتب، ونهب اليمنيين من خلال فرض الإتاوات ورفع الضرائب ونهب الصناديق الحكومية، وتحويل الخدمات والسلع الضرورية إلى السوق السوداء.

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تجاوزات كبرى

ويشار إلى أن هذه الأموال التي يرسلها الحوثيون تعتبر تجاوزا للعقوبات المفروضة من قبل الدول الكبرى، على حزب الله اللبناني، ما يعرض الجماعة الحوثية الإرهابية لعقوبات دولية.

لقاءات عديدة

كما تشهد لقاءات زعيم ميليشيات حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، مع الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، ذراع إيران في اليمن، على هذا التعاون القوي، الذي أكدته وكالة أسوشيتد برس عن ميليشيا "حزب الله".

زعزعة الاستقرار

وعلقت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة على هذا اللقاء، مؤكدة أن زيارة الحوثيين الأخيرة لزعيم حزب الله هي دليل آخر على الدور المزعزع للاستقرار لحزب الله في اليمن ودعمه للحوثيين.

